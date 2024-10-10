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Haberler Süper Lig

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Süper Lig ekibi Samsunspor büyük bir atılım gösterirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sıralamaya girdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 12:11
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Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

Ntvspor'da yer alan habere göre, oluşturulan listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri belli oldu.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

1- REAL MADRID

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

2- MANCHESTER CITY

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

3- BAYER LEVERKUSEN

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

4- ATALANTA

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

5- ATLETICO MADRID

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

6- BORUSSIA DORTMUND

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

7- BAYERN MÜNİH

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

8- BOTAFOGO

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

9- ATLETICO MINEIRO

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

10- BARCELONA (BARCELONA 10. SIRAYI FLAMENGO, PSG VE LIVERPOOL İLE PAYLAŞIYOR)

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

25- FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

52- GALATASARAY

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...

105- BEŞİKTAŞ

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