Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Süper Lig ekibi Samsunspor büyük bir atılım gösterirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sıralamaya girdi. İşte detaylar...
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2- MANCHESTER CITY
3- BAYER LEVERKUSEN
4- ATALANTA
5- ATLETICO MADRID
6- BORUSSIA DORTMUND
7- BAYERN MÜNİH
8- BOTAFOGO
9- ATLETICO MINEIRO
10- BARCELONA (BARCELONA 10. SIRAYI FLAMENGO, PSG VE LIVERPOOL İLE PAYLAŞIYOR)
25- FENERBAHÇE
52- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
115- TRABZONSPOR
123- BAŞAKŞEHİR
Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti ve 285. sırada yer aldı.
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