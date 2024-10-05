Göztepe - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: Lis, Nazım, Taha, Heliton, İsmail, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Romulo, Juan.
Sivasspor: Ali, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Garry, Charis, Samuel, Balde, Fode.
Göztepe - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe - Sivasspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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