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Haberler Süper Lig

Göztepe - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Göztepe - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 15:51
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Göztepe - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Nazım, Taha, Heliton, İsmail, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Romulo, Juan.

Sivasspor: Ali, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Garry, Charis, Samuel, Balde, Fode.

Göztepe - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Göztepe - Sivasspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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