Başakşehir - Kayserispor | CANLI (Süper Lig 8. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Başakşehir, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan toplayan Başakşehir, Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor. Rakibi Kayserispor ise 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 3 puanla 17. sırada. Yasin Kol'un düdük çalacağı mücadelede ilk 11'ler ise şu şekilde:

Başakşehir: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat, Berkay, Davidson, Pelkas, Deniz, Piatek

Kayserispor: Bilal, Lionel Carole, Arif, Bourabia, Gökhan Sazdağı, Baran, Karimi, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.