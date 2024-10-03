SON 10 SEZONDA 18 TEKNİK DİREKTÖR

KAYSERİSPOR, son 10 sezonda 18 ayrı teknik direktörle 20 kez görev değişikliğine gitti. Sarı-kırmızılılar, sahasında 3-0 kaybettiği Beşiktaş maçının ardından Burak Yılmaz'ın istifa etmesiyle, son 10 sezonunda 20'nci kez bir teknik adamla yollarını ayırmak durumunda kaldı.

FUTBOLCU FABRİKASI

Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve Kayserispor'da futbolu bırakan eski golcü İlhan Parlak, gençleri yetiştirmek istiyor. Parlak, "Futbolculuk kariyerimden sonra hedefim alt yaş kategorilerinde futbolcu fabrikası kurmak. Altınordu'nun bir başka modelini oluşturmak istiyorum" dedi.

SAMBACI ŞOV

Göztepe yeni sezona iyi bir giriş yaparak ilk 7 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk üç maçında Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı- kırmızılılar, geçen hafta da Samsunspor'a 4-3 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

EN GOLCÜ ROMULO

Göztepe rakip filelere 11 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. İzmir ekibinde gol yükünü ise Brezilyalı oyuncular çekti. Takımın golcülerinden Romulo 3, Juan ise 2 gol kaydederken, savunmadan Heliton ve Silva ise birer gol atmayı başardı. Böylece sarı-kırmızılıların Sambacıları, Göztepe'nin attığı 11 golün 7'sini atmış oldu. Takımda tek gol atamayan Brezilyalı oyuncu ise Hugo kaldı.

SAMSUNSPOR DEMİR'E HAZIRDEMİR'E

Süper Lig'de 3'te 3'le 4. sıraya yerleşen Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. Demirspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızışimşeklerde futbolcuların moralli çalışması teknik heyeti sevindirdi.

KOCAELİ'DE HAKEM KURSU

Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Antrenman Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Muhammet Yurt, 25-27 Ekim tarihlerinde aday hakem kursu gerçekleştirileceğini söyledi. Yurt, 16-28 yaş arası adayların, Kocaeli İl Hakem Kurulunun sosyal medya hesapları üzerinden form doldurarak kursa başvurabileceklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ'LA SERİ ZAMANI

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan ve bu süreçte 4 yenilgi alan Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

EYÜPSPOR ÇOK FORMDA

Gaziantep FK'Yİ evinde 3-2 mağlup eden Eyüpspor, ligin yeni ekibi olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, Konyaspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor