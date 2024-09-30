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Haberler Süper Lig

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 13:40
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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? Detayları sizler için derledik.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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