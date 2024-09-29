TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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