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Haberler Süper Lig

Bodrum FK - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Bodrum ekibi taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Adana Demirspor ise kötü gidişatını deplasmanda sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Bodrum FK - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:53
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Bodrum FK - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Bodrum ekibi taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Adana Demirspor ise kötü gidişatını deplasmanda sonlandırmak için sahaya çıkıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Ahmet, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puscas.

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Arda, Maestro, Salih, Ali Yavuz, Nabil, Aimbetov.

Bodrum FK - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BODRUM FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - A. Demirspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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