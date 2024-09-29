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Haberler Süper Lig

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise araştırmalara başladı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 17:30
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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. İki takımın da taraftarları hazırlıklara başladı. Bir yandan da muhtemel 11'ler ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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