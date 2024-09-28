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Haberler Süper Lig

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:30
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Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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