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Haberler Süper Lig

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Alanyaspor - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 18:57
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Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor engelini 2 golle geçen Alanyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır mağlup olan Rizespor ise deplasmanda kötü gidişatına son vermek istiyor.

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Richard, Yusuf, Janvier, Loide, Hwang.

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Sowe.

Alanyaspor - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor..

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