Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor engelini 2 golle geçen Alanyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır mağlup olan Rizespor ise deplasmanda kötü gidişatına son vermek istiyor.
ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Richard, Yusuf, Janvier, Loide, Hwang.
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Sowe.
Alanyaspor - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor..