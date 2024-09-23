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Haberler Süper Lig

Seriye bağladı

Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Bu sezon oynadığı futbol ile taraflı-tarafsız herkesin alkışını alan kırmızı-beyazlılar derbide de gülen taraf oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Seriye bağladı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Olivier Ntcham kaydetti. Üst üste 4 maçtır kaybeden Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramadı. Kalesinde ise toplam 12 gol gördü.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Geçtiğimiz hafta Başakşehir galibiyeti ile çıkışa geçen Samsunspor bu sezonki 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 12'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı. İlhan Polat'un öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise Göztepe ile oynayacak.

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