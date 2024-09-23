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Haberler Süper Lig

İstanbul’da gol sesi yok

Kasımpaşa ile Antalyaspor’un İstanbul’daki mücadelesi golsüz sona erdi. Mavi-beyazlıların 1 golü VAR’a takıldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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İstanbul’da gol sesi yok

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi. Kasımpaşa'nın 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekipte Josip Brekalo, 77. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 8, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi. Antalyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.

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