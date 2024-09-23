Alanya’dan siftah

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada öne geçti. Augusto'nun ortasında Hwang'ın vuruşu ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Alanyaspor'un Koreli oyuncusu Hwang, 17'de bir kez daha sahneye çıktı. Janvier'in pasını alan 32 yaşındakı yıldız ceza sahası dışından çok sert vurup skoru 2-0 yaptı. Adana Demir'in 28'de Manev ile kafa vuruşu direkten döndü. Ev sahibi 71'de bu kez Semih Güler ile direğe takıldı. Alanyaspor 2-0'lık galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. 6 maçta 5 yenilgi alan Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.