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Haberler Süper Lig

Alanya’dan siftah

Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u Güney Koreli yıldızı Hwang’ın iki golüyle yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Alanya’dan siftah

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada öne geçti. Augusto'nun ortasında Hwang'ın vuruşu ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Alanyaspor'un Koreli oyuncusu Hwang, 17'de bir kez daha sahneye çıktı. Janvier'in pasını alan 32 yaşındakı yıldız ceza sahası dışından çok sert vurup skoru 2-0 yaptı. Adana Demir'in 28'de Manev ile kafa vuruşu direkten döndü. Ev sahibi 71'de bu kez Semih Güler ile direğe takıldı. Alanyaspor 2-0'lık galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. 6 maçta 5 yenilgi alan Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

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