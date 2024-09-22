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Haberler Süper Lig

Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI MAÇ İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de 6. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisine dair maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 16:54 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 17:00
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Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI MAÇ İZLE (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor ile Samsunspor Süper Lig'in 6. haftasında Rize'de karşı karşıya geliyor. Maça dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Samsunspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Hadziahmetovic, Akintola, Papanikolaou, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Celil, Bennasser, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji

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