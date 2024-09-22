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Haberler Süper Lig

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta? - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 14:00
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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta? - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler "Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorgularına başladı. Karşılaşmaya dair detayları sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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