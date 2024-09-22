  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Adana Demirspor - Alanyaspor CANLI İZLE (Adana Demirspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 19:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor - Alanyaspor CANLI İZLE (Adana Demirspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Cordova, Hwang, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Makouta, Hadergjonaj

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe'den Arjantinli yıldıza kanca!
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI
DİĞER
Yeşilçam’ın efsane jönü Kartal Tibet meğer oğluyla aynı filmde oynamış! İşte Kartal Tibet’in oğlu!
Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"
Samsun tek attı 3 aldı!
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'tan Arda Turan'a övgü! Van Bronckhorst'tan Arda Turan'a övgü! 19:34
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 18:57
Maç öncesi Van Bronckhorst'a yoğun ilgi Maç öncesi Van Bronckhorst'a yoğun ilgi 18:50
Beşiktaş - Eyüpspor | 11'ler belli oldu Beşiktaş - Eyüpspor | 11'ler belli oldu 18:22
Keçiörengücü 3 puanı kaptı! Keçiörengücü 3 puanı kaptı! 18:15
7 gollü maçta kazanan Ümraniye! 7 gollü maçta kazanan Ümraniye! 18:09
Daha Eski
Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! 18:02
Singapur Grand Prix'sini kazanan Norris! Singapur Grand Prix'sini kazanan Norris! 17:25
Tolgay dünyanın diğer ucunda şov yapıyor! Tolgay dünyanın diğer ucunda şov yapıyor! 16:48
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:08
Fiorentina'dan kritik geri dönüş! Fiorentina'dan kritik geri dönüş! 15:39
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... 15:36