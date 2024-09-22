Adana Demirspor - Alanyaspor CANLI İZLE (Adana Demirspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Cordova, Hwang, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Makouta, Hadergjonaj

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.