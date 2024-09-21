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Haberler Süper Lig

Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Mersin'de Hatayspor'a konuk olan Bodrum, 3 puanı tek golle aldı: 1-0.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Mersin'de Hatayspor'a konuk olan Bodrum, 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Net bir golü faul gerekçesiyle iptal edilen ligin yeni ekibi Bodrum FK, 27. dakikada Kamil Ahmet ile Cemali'nin arasında kalan topa ayak koyan Taulant Seferi ile ağları havalandırıp ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan Hatayspor, ikinci yarıda bu gole karşılık vermek için pozisyonlar buldu, ancak kaleci Sousa ve yerinde müdehaleler yapan Ajeti'yi bir türlü geçemedi.

İLK DEPLASMAN ZAFERİ

Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, ilk deplasman galibiyetini Hatayspor karşısında alırken, puanını da 6'ya yükseltti. Bu tarihi golün sahibi Taulant Seferi, takım arkadaşları tarafından böyle tebrik edildi.

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