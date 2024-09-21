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Haberler Süper Lig

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte 11'ler

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta sarı-kırmızılılar puan farkını açmak, sarı-lacivertliler ise zirveye yerleşmek için mücadele edecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ise her iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 19:08
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FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte 11'ler

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in dev derbisi için nefesler tutuldu. Mourinho'nun öğrencileri, liderlik koltuğuna oturmak için Kadıköy'de Galatasaray ile mücadele edecek. Ligde 32 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe ezeli rakibini yenerek zirveyi ele geçirmek istiyor. Lider Galatasaray ise hem geçen sezon Rams Park'taki derbinin rövanşını almayı hem de puan farkını 5'e çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi öncesi ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Amrabat, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

401. DERBİ RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Galatasaray bu derbi ile 401. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 128 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 541 golüne, Aslan 497 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

LİGDE 135. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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