Anadolu derbisi

Konyaspor ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 17.00'de oynayacağı maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Sivas ekibinin 12'ye 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 28 golüne kırmızlı-beyazlılar 30 gol ile karşılık verdi. Son olarak Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönen ve iki maçtır yenilmeyen yeşil- beyazlılar, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. İki maçlık yenilgi serisine Gaziantep FK galibiyetiyle son veren kırmızı-beyazlılar da aynı şekilde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK FUTBOLCU VAR

Konyaspor, sahasında Sivasspor'la oynadığı maçlarda rakibine üstünlük sağladı. İki takım Konya'da 15 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor 13 defa gol sevinci yaşadı. Konyaspor'da derbi öncesinde eksik futbolcu bulunmazken, Yiğidolar'da Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.