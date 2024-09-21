  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Anadolu derbisi

Süper Lig’in iki güçlü ekibi Konyaspor ve Sivasspor, Anadolu Derbisi’nde Konya’da kozlarını paylaşacak. İki takım da geçen hafta kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu derbisi

Konyaspor ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 17.00'de oynayacağı maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Sivas ekibinin 12'ye 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 28 golüne kırmızlı-beyazlılar 30 gol ile karşılık verdi. Son olarak Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönen ve iki maçtır yenilmeyen yeşil- beyazlılar, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. İki maçlık yenilgi serisine Gaziantep FK galibiyetiyle son veren kırmızı-beyazlılar da aynı şekilde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK FUTBOLCU VAR

Konyaspor, sahasında Sivasspor'la oynadığı maçlarda rakibine üstünlük sağladı. İki takım Konya'da 15 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor 13 defa gol sevinci yaşadı. Konyaspor'da derbi öncesinde eksik futbolcu bulunmazken, Yiğidolar'da Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı...
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi 08:13
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
Daha Eski
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22