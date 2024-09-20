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Haberler Süper Lig

Fenerbahçe Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? | FB - GS maçı ne zaman, saat maçta? İşte derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun ilk maçını yapmak için karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki randevuya lider giden sarı-kırmızılılar, sırasını kaptırmamak için mücadele ederken Mourinho'nun öğrencileri ise evlerinde olmanın avantajıyla ezeli rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 15:10
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Fenerbahçe Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? | FB - GS maçı ne zaman, saat maçta? İşte derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Ezeli rakip ebedi dost iki takım, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta mutlak 3 puanı almayı hedefliyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk karşısında vereceği ilk sınav için heyecan dorukta. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

401. DERBİ RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın oynanacak derbiyle 401. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 128 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 541 golüne, Aslan 497 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

LİGDE 135. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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