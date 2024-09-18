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Haberler Süper Lig

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 12:00
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Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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