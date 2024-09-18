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Haberler Süper Lig

Samsunspor - RAMS Başakşehir CANLI İZLE (Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 20:40
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Samsunspor - RAMS Başakşehir CANLI İZLE (Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3. hafta müsabakasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Crespo, Davidson, Piatek.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Başakşehir maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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