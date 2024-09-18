Samsunspor - RAMS Başakşehir CANLI İZLE (Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3. hafta müsabakasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Crespo, Davidson, Piatek.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Başakşehir maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.