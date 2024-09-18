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Haberler Süper Lig

Kazanacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Başakşehir'i gözüne kestirdi. Evinde Konyaspor’a kaybeden kırmızı şimşeklerde Alman hoca, “Tek hedefimiz kazanarak Konyaspor mağlubiyetini unutturmak ve yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Kazanacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bugün erteleme maçında oynayacakları Başakşehir karşılaşmasının önemine değindi. Reis, güçlü bir rakip ile karşılaşacaklarını belirterek, oyuncularının bu zorlu mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Alman hoca, "Oyuncularım bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılarak Konyaspor mağlubiyetini unutturmak ve yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek" dedi.

SAHAMIZDA SİFTAH YAPACAĞIZ

Trendyol Süper Lig'de namağlup durumdaki Başakşehir ile oynanacakları kritik maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen başarılı teknik adam, kırmızı beyazlı taraftarlarından da tam destek istedi. Reis, "Taraftarlarımızın desteğiyle sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Takım olarak hem mental hem de fizik olarak karşılaşmaya hazır durumdayız. Bize güvenen büyük Samsunspor taraftarını mahcup etmeyecek oyun ve skor almak için elimizden geleni yapacağız" diye umut dağıttı.

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