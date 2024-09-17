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Haberler Süper Lig

TFF’den 'Eşitlik' vurgusu

TFF’nin, eşitlik ve kardeşlik iklimine vurgu yapılan açıklamasında, “Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır” denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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TFF’den 'Eşitlik' vurgusu

Türkıye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. TFF'nin, eşitlik ve kardeşlik iklimine vurgu yapılan açıklamasında, "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir. Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır. Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir."

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