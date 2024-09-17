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Haberler Süper Lig

Futbolun yanında olun

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Futbola sponsor olmayanlar, neden sporun yanında olmuyorlar" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Futbolun yanında olun

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Futbola sponsor olmayanlar, neden sporun yanında olmuyorlar" dedi. Özkaya, "Bir insan sevdası için, tanınmış biri olmak için, ilişkilerini yönetmek için yada kendini orada bulduğu için başkan olur" dedi. Genel tablonun zor şartlar getirdiğini belirten başkan, "Futbolcu taraftar ve yönetici, futbolun dünyadaki marka değeri eko sistemin çalışması futbolcu transferleri kulüplere getirdiği malı yükümlülükler. Kulüplerin futbolcuların transferlerinde neden zorlandıkları bunlar çok önemli konular" dedi.

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