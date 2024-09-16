Spor yazarlarından Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu!

Beşiktaş çok güçlü bir takım. Rafa Silva gibi bir futbol profesörüne de sahip. Derbide yine çok büyük oynadı, akıl almaz işler yaptı Rafa Silva! Ama Trabzonspor'un da saha kenarında bilge bir teknik adamı var: ŞENOL GÜNEŞ! Teknik adamların elinde sihirli değnek yoktur! Ama o isim Şenol Güneş ise sihirli değneği vardır! Zekası ve tecrübesi! Bir teknik adam bu kadar kısa sürede bir takımın çehresini ancak bu kadar değiştirebilir!