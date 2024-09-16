Spor yazarlarından Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu!
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmayı yorumladı. Trabzonspor'un maçın 13. dakikasından itibaren 1 kişi eksik mücadele ettiği maç, Şenol Güneş ve taraftarın o eksiği kapatması ile birlikte 1 - 1 berabere bitti. İşte yazarların maç hakkındaki yorumları... | Son dakika Beşiktaş Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)
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Beşiktaş çok güçlü bir takım. Rafa Silva gibi bir futbol profesörüne de sahip. Derbide yine çok büyük oynadı, akıl almaz işler yaptı Rafa Silva! Ama Trabzonspor'un da saha kenarında bilge bir teknik adamı var: ŞENOL GÜNEŞ! Teknik adamların elinde sihirli değnek yoktur! Ama o isim Şenol Güneş ise sihirli değneği vardır! Zekası ve tecrübesi! Bir teknik adam bu kadar kısa sürede bir takımın çehresini ancak bu kadar değiştirebilir!
Dün Trabzonspor'da yardımlaşma üst düzeydeydi. Pas oyunu, hücum oyunu, yardımlaşma muazzamdı. Yana-geriye oyunu, korkak futbolu çöpe atan ve 'Ben Trabzonspor'um' diye haykıran bir bordo-mavili takım vardı sahada! Her oyuncu iki kişilik mücadele etti adeta. Mendy, Eren, Okay da hayatının futbolunu oynadı dün!
Ama saha kenarında Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı durdurdu. Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek kalitede olağanüstü kurtarışlar yaptı. Şenol Güneş'in 'yürek savaşçıları' şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir direnç gösterdi… Beşiktaş'a karşı neredeyse 90 dakika (uzatmalarla) 10 kişi oynayan Trabzonspor, 'Şampiyonluk yarışında bizi hesaba katmayan yanılır' dedi adeta… Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Trabzonspor! Türk futbolunun iki devi, yine bize muhteşem bir maç izletti.
MUSTAFA ÇULCU
Trabzonspor'da Şenol hoca, Mendy ve Okay'ı yan yana oynatınca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Çünkü her iki oyuncu da hem iyi kesici hem de topu oyuna iyi sokan oyuncular. Beşiktaş'ı merkezden hücumunu engelleyip kanatlara zorladılar. Yan ortalarda uzun boylu oyuncuları Denswil ve Savic ile hava toplarında hakimiyet sağladılar.
Ancak yerden oyunda bu iki oyuncunun eksiklikleri ortaya çıktı. 508 maçta ilk kez kırmızı kart gören Visca'nın ihracı sayısal dengeyi bozmuş olsa da Trabzonspor oyuna hep ortak oldu. Seyircinin Şenol hocaya desteği olağanüstüydü Kalede Uğurcan devleşti. Beraberlik her iki takım için de iyi sonuç.
Hakem Ali Şansalan oyunun ilk 15 dakikasında verdiği vermediği fauller ve kartlarla tepki aldı. Ancak Visca gereksiz ve anlamsızca topla ilerleyen Rafa Silva'nın aşil tendonunun üst bölgesine arkadan basmasında güç transferi, rakibin sağlığını tehlikeye sokan acımasızlık içeren tüm her şey var. Pozisyon net kırmızı. Hakem faulü verdi lakin kart çıkaramadı.
Ülkemizdeki klasik hakem uygulaması olan VAR'a yaslanma burada da tekrarlandı. Bu pozisyonda VAR' ın devreye girmesi asla bir VAR başarısı değildir. Hakem beceriksizliğidir. Çünkü hakemin önü açık birebir pozisyonda gördüğü halde veremedi. Kırmızı kartı kendisi verebilmeliydi.
15. Dakikada Masuaki 'nin rakibi Bardhi'nin ayağının üstüne basması kontrolsüz hareket ve sarı kart doğru. Basma esnasında topuğunun yerde olması acımasızlık ve güç transferi düzeyini düşürüyor. Banza ile Uduokhai eşleşmesinde daha proaktif hakemlik yapabilmeliydi ki 45+3 de yine Banza ya yapılan faul de El -Musrati'ye sarı kart çıkınca gerginlik biraz düştü. Sarı doğruydu. İlk yarıda + 5 dk ya rağmen topun oyunda kalma süresi 23.5 dk olması ülke futbolumuzun temposunun ve hakemlerin ne durumda olduğunu gösteriyor.
Şapkamızı önümüze koyup sorgulanması gereken konu önceliğimiz bu olmalı. 80. dakikada Beşiktaş ın avantajını kesmesi çağdaş hakemlik ve pozitif futbol adına kabul edilemez hataydı. Son dakikalarda Masuaki- Malherio pozisyonunda Beşiktaş penaltı bekledi hakemin devam kararı doğruydu. Travmadan dolayı 6. değişiklikler henüz müsabaka talimatına girmeden yasallaştı Eh artık TFF de bir zahmet konuyu talimata eklesin de tartışmalar bitsin.
SİNAN VARDAR
Çeşitli spekülasyonlarla tansiyonu hafta içerisinde yükselen, ortamı gerilimli bir hale, değişik bir hüviyete kazandırmak isteyenler bir şekilde emellerine nail oldu. Daha yakın bir zamanda Türkiye Kupası'nda 70 bin kişinin birlikte maç izlediği hiçbir problemin yaşanmadığı ortamda Beşiktaş seyircisi maalesef Trabzon tribünlerinde yerini alamadı. Bu sayede de Trabzonsporlular bütün stadı doldurdular. Şenol Güneş'in de yetiştiği takıma tekrar dönmesi maça değişik hava verdi. Neyse maç çok çekişmeli bir şekilde başladı.
Karşılıklı ataklarla her iki takımın birbirini tarttığı daha oyunun başında Rafa Silva'ya yaptığı kasti hareketle Visca kırmızı kartı gördü. Hemen arkasından Trabzonspor'un duran top organizasyonu ile Okay Yokuşlu durumu 1-0 yapsa da Beşiktaş oyunu bırakmadı.İlk yarının ortalarından itibaren maça hakim oldu. Bir kaç pozisyona girdikten sonra sağ taraftan başlayan harika hücum organizasyonunda Rafa Silva'dan pası alan Svensson'un asistiyle Fernandes durumu eşitledi.
1-1 İlk yarının geri kalan kısımlarında da kısa paslarla kapanan Trabzonspor defansını açmaya çalışan Beşiktaş, ilk kez formayı giyen yeni transferi Joao Mario'nun muhteşem şutuyla ikinci gole yaklaşsa da Uğurcan gerçekten harika bir kurtarışla gole izin vermedi. İkinci yarıda da tamamen Beşiktaş'ın oyuna hakimiyeti ile devam etti. 10 kişi kalan Trabzonspor topu ayağında tutmakta zorlandı. Fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan yine harika kurtarışlar yapmaya devam etti.
Beşiktaş'ın başarılı genç Teknik Direktörü Bronckhorst yine yerinde oyuna müdahale ederek Musrati ve Rashica'nın yerine Semih ve Muçi'yi, Immobile ve Svensson'un yerine Onur ve Hekimoğlu'nu alarak yerinde müdahaleler yaptı. Trabzonspor uzun yıllardır herhalde kendi sahasında, kendi yarı alanına bu kadar mahkûm oynadığı bir maç görülmemiştir. Hatta Uğurcan beraberliğe o kadar razı oldu ki maçın sonlarında vakit geçirmek için elinden geleni yaptı. Fakat Beşiktaş, yüzde 75 topa sahip olma, 518 isabetli pas, 21 isabetli şut çektiği böyle bir maçta kaleci Uğurcan'ı geçemedi ve beraberlikle sahadan ayrıldı.
TURGAY DEMİR
Beşiktaş çok üstün oynadı ve çok pozisyon buldu. Bunun ilk nedeni Trabzonspor'un eksik kalması değil, attığı gol. Ligde henüz kazanamamış bir takım, yeni hoca ve yeni futbolcularıyla böyle bir derbide öne geçtiğinde savunmaya ağırlık vermesi normal olur. Yani Trabzonspor eksik kalmasa da attığı golden sonra muhtemelen biraz geri yaslanırdı. Eksik kalmak, baskının şiddetini arttırdı ve dolayısıyla savunmanın direnişini cansiperhane hale getirdi. Beşiktaş bu sezon sahanın her yerini iyi kullanıyor. Aksıyor dediğimiz Svensson büyük maç performansları gerçekten çok iyi. Gedson'un golünde Svensson, aldığı topu Rafa'ya verdi, geri alıp Gedson'a verdi ve harika paslaşmalar sonrası top filelerle buluştu.
Sağ kanatta Rashica durduğunda Svensson yüklendiler vesselam. Soldan bindiren Masuaku etkili olurken yeni transfer Joao Mario saman alevi gibiydi. İyi bir şut attı o kadar. Masuaku iki şut çekti ve başka kimsenin aklına gelmedi on kişiyle kapanan Trabzonspor'a şut çekmek. Bronckhorst Semih ve Muçi'yi oyuna alıp kalabalıklar arasında etkili olmayı hedefledi. Trabzonspor'un golünden sonra maçın sonuna kadar istisnalar hariç değişmeyen bir tablo vardı, Beşiktaş bastırdı, eksik Trabzonspor kapandı ve Uğurcan'ın da çok iyi gününde olması beraberliğin bozulmasına izin vermedi.
Rafa'nın yan ortayı topukla kaleye göndermesi ve o zor topu Uğurcan'ın son anda kurtarması alkışı hak eden hareketlerdi. Sonuç olarak son 20 yıldaki bir çok Beşiktaş maçı gibi kora kor bir mücadele ve iyi bir maç izledik. Beşiktaş'a hiçbir rakibi 11'e 11 bile direnemezken Trabzonspor 10 kişiyle puan almayı başardı. Şenol hoca iyi başladı, tebrikler. Gelelim Ali Şansalan'a. Çok kritik pozisyonlar yoktu, kırmızı kartlık pozisyonu es geçti, VAR'ın uyarısıyla gelen kırmızı kart doğru karardı. Çünkü Visca, Rafa Silva'nın tendonuna basmıştı.
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