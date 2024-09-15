Konya baskını

Süper Lig'de üç maçtır galibiyete hasret olan Konyaspor, Samsun'dan 3 puanla döndü. Yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti getiren golü sezonun parlayan ismi Pedrinho'dan geldi. 30. dakikada sahne alan Brezilyalı oyuncu, zaferin mimarı oldu. Daha önce Kasımpaşa ve Bodrum maçlarında frikikten atan Pedrihno, bu kez ceza alanı içinde bitirici vuruşu yaparak gol sayısını 3'e çıkarttı. Konyaspor bu galibiyetle 7 puana yükselirken; bu sezon evinde çıktığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrılan Samsunspor 6'da kaldı.