  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Konya baskını

Süper Lig'de üç maçtır galibiyete hasret olan Konyaspor, Samsun'dan 3 puanla döndü. Yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti getiren golü sezonun parlayan ismi Pedrinho'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konya baskını

Süper Lig'de üç maçtır galibiyete hasret olan Konyaspor, Samsun'dan 3 puanla döndü. Yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti getiren golü sezonun parlayan ismi Pedrinho'dan geldi. 30. dakikada sahne alan Brezilyalı oyuncu, zaferin mimarı oldu. Daha önce Kasımpaşa ve Bodrum maçlarında frikikten atan Pedrihno, bu kez ceza alanı içinde bitirici vuruşu yaparak gol sayısını 3'e çıkarttı. Konyaspor bu galibiyetle 7 puana yükselirken; bu sezon evinde çıktığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrılan Samsunspor 6'da kaldı.

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
Icardi takımda kalacak mı?
DİĞER
Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...
Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki R.A'nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:49
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:48
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:37
F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak 00:17
Okan Buruk'un Sara yorumu! Okan Buruk'un Sara yorumu! 00:18
G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! 00:18
Daha Eski
Kerem golle başladı! Kerem golle başladı! 00:18
Arda yine penaltı kazandırdı! Arda yine penaltı kazandırdı! 00:18
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:30
Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i 00:17
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı 00:17
G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken... G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken... 00:17