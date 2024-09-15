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Haberler Süper Lig

Kayserispor - Eyüpspor CANLI İZLE (Kayserispor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 17:50 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 18:20
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Kayserispor - Eyüpspor CANLI İZLE (Kayserispor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta müsabakasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Eray, Ramazan, Aylton, Cardoso

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Samu, Midtsjo, Emre, Kutucu, Thiam

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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