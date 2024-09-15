Kayserispor - Eyüpspor CANLI İZLE (Kayserispor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta müsabakasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Eray, Ramazan, Aylton, Cardoso
Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Samu, Midtsjo, Emre, Kutucu, Thiam
KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.