Sivasspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Sivasspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Murat, Rakadovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev, Balde, Pritchard, Manaj.

Gaziantep FK: Dioudis, Viana, Ertuğrul, Saborit, Emre, Mandouki, Okereke, Ogün, Maxim, Lungoyi, Kodro.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.