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Haberler Süper Lig

Sivasspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Sivasspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan aldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 17:00
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Sivasspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Sivasspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Murat, Rakadovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev, Balde, Pritchard, Manaj.

Gaziantep FK: Dioudis, Viana, Ertuğrul, Saborit, Emre, Mandouki, Okereke, Ogün, Maxim, Lungoyi, Kodro.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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