Samsunspor - Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde son 2 maçını kazanan Karadeniz ekibi taraftarı önünde galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Emre, Holse, Muja, Dimata.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.
Samsunspor - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Samsunspor - Konyaspor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.