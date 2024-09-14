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Haberler Süper Lig

Samsunspor - Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 17:00
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Samsunspor - Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde son 2 maçını kazanan Karadeniz ekibi taraftarı önünde galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Emre, Holse, Muja, Dimata.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.

Samsunspor - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Samsunspor - Konyaspor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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