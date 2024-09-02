Samsun coştu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor karşı kasrşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltirken üst üste ikinci deplasman galibiyetini aldı. Sahasındaki maçta Beşiktaş'a yenilen Samsunspor'un Başakşehir maçı ise ertelenmişti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı. Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

'DOĞRU YOLDAYIZ'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatay karşısında aldıkları galibiyetin doğru yolda oldukranı gösterdiğini belirterek, "Seyircimizi önünde de galibiyet özlemini gidereceğiz" dedi.