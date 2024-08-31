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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:25
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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kayserispor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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