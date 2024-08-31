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Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:06
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Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Göztepe - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Bodrumspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.

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