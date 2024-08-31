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Göztepe - Bodrum FK maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Göztepe - Bodrum FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:56
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Göztepe - Bodrum FK maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında lige yeni yükselen Göztepe ile Bodrum FK karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI 11'LER

Göztepe: Lis, Sangare, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Romulo

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Musah, Samet, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Puscas

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Bodrumspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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