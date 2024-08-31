Haberler Süper Lig

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'te başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Fall.

Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan Çaykur Rizespor, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi!
ZEN
DİĞER
Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt!
F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi! Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi! 18:43
G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı 18:35
McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! 18:13
Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt! Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt! 17:22
Arsenal beraberlikle yetindi! Arsenal beraberlikle yetindi! 16:46
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:18
Daha Eski
A. Demirspor - G.Saray maçı saat kaçta? A. Demirspor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:13
Sassuolo'dan G.Saray'a "Lauriente" yanıtı! Sassuolo'dan G.Saray'a "Lauriente" yanıtı! 15:49
Beşiktaş'ın Sivasspor hazırlıkları tamam Beşiktaş'ın Sivasspor hazırlıkları tamam 15:31
Eyüpspor'un golcüsü Avusturya yolcusu Eyüpspor'un golcüsü Avusturya yolcusu 15:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların oynanacağı tarihler açıklandı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların oynanacağı tarihler açıklandı 15:16
Monaco - Lens maçı ne zaman? Monaco - Lens maçı ne zaman? 15:03