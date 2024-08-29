DİĞER
Genç sambacı Göztepe'de
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı. İzmir'in sarı kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü (yarın) İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir" ifadelerine yer verildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.