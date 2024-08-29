Haberler Süper Lig

Genç sambacı Göztepe'de

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı. İzmir'in sarı kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü (yarın) İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genç sambacı Göztepe'de
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı. İzmir'in sarı kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü (yarın) İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Amrabat transferinde mutlu sona yakın!
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray...
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...
İstanbul'da 'sarı' uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti'den açıklama
G.Saray'a Hermoso engeli!
G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Passolig ile irtibattayız" "Passolig ile irtibattayız" 06:46
Paris'te özel şölen Paris'te özel şölen 06:40
Tahkim'den indirim geldi Tahkim'den indirim geldi 06:37
Genç sambacı Göztepe'de Genç sambacı Göztepe'de 06:35
Esenyurt'ta sessiz gece Esenyurt'ta sessiz gece 06:34
Kızılyıldız turladı: 2-0 Kızılyıldız turladı: 2-0 06:30
Daha Eski
Avrupalı şehir Avrupalı şehir 06:28
S.Bratislava Devler Ligi'nde! S.Bratislava Devler Ligi'nde! 00:52
Kızılyıldız Şampiyonlar Ligi'nde! Kızılyıldız Şampiyonlar Ligi'nde! 00:28
Lille Devler Ligi'nde! Lille Devler Ligi'nde! 00:28
Dinamo Zagreb Devler Ligi biletini kaptı! Dinamo Zagreb Devler Ligi biletini kaptı! 00:28
Atan: Ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz Atan: Ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz 00:28