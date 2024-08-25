Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Aytaç, Haris, Fall, Mortadha, Nuno.

Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Gravillon, Semih, Manev, Bünyamin, Maestro, Alioui, Yusuf, Abat, Yusuf Barasi.

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başladı ve beIN Sport 2'den canlı yayınlanıyor.