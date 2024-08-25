Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 2'de ve beIN Sports TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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