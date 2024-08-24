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Göztepe tek tek

Haftanın açılış maçında Alanyaspor’a konuk olan İzmir’in sarı kırmızılı ekibi Heliton ile öne geçti. Yusuf Özdemir’in golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Göztepe tek tek

Trendyol Süper Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Göztepe'yi ağırlayan Alanyaspor, seyircisi önünde 1 puana razı oldu: 1-1. Göztepe ilk yarının son dakikasında Djalma Silva ortaladı, Nielsen'in indirdiği topta Kubilay kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Heliton tamamladı. 48'de Makouta ortaladı, Yusuf Özdemir yaptığı plase bir vuruşla maçın skorunu belirledi.

3 MAÇTA 3 PUAN

İlk hafta Antalyaspor ile deplasmanda 0-0, geçen hafta ise sahasındaki olaylı maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, böylece ilk 3 haftayı 1'er puanla geçmiş oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü. Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe, evinde Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise F.Bahçe'ye konuk olacak.

KAZANMAK İÇİN OYNADIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İki takım da gerçekten kazanmak için oynadı ve bunu istedi. Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık" dedi. Stoilov, saha kapama cezası için de, "Futbol taraftarlar içindir. 3-5 kişi bir sıkıntı oluşturuyorsa, bütün taraftarları cezalandırmak kabul edilemez" diye konuştu.

TEKKE: 2 PUAN KAYBETTİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum" dedi ve şöyle devam etti: Takım kadrosuyla alakalı sayısal problemlerimiz var. Mevkisel problemlerimiz var ve beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler daha hazır halde olur bu arada. Biraz zamana ihtiyacımız var

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