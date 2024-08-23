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Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 3. hafta maçında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 08:45
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Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Gaziantep maçının fikstüre göre 24 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanırken Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle lig maçı ertelendi. Maçın tarihi ve saati hakkında açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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