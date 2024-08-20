Haberler Süper Lig

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 18:12 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 18:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 2. haftası geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

İşte Süper Lig'in şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Bodrum FK: 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Konyaspor: 1500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Göztepe: 1500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Eyüpspor: 1500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Kayserispor: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Hatayspor: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Samsunspor: 750

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Antalyaspor: 750

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Adana Demirspor: 750

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Çaykur Rizespor: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Gaziantep FK: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Alanyaspor: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Kasımpaşa: 250

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Sivasspor: 200

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Başakşehir: 67

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor: 67

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik 18:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 18:11
G.Saray'a Barış Alper müjdesi! G.Saray'a Barış Alper müjdesi! 17:59
"Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" "Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" 17:22
G.Saray'da o isim yolcu! G.Saray'da o isim yolcu! 16:59
F.Bahçe'ye son dakika golü! F.Bahçe'ye son dakika golü! 16:58
Daha Eski
Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! 16:40
F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! 16:35
Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! 16:29
Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! 16:12
Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! 15:46
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 14:53