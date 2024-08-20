Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...
2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 18:12 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 18:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Konyaspor: 1500
Göztepe: 1500
Eyüpspor: 1500
Kayserispor: 1000
Hatayspor: 1000
Samsunspor: 750
Antalyaspor: 750
Adana Demirspor: 750
Çaykur Rizespor: 500
Gaziantep FK: 500
Alanyaspor: 500
Kasımpaşa: 250
Sivasspor: 200
Başakşehir: 67
Trabzonspor: 67
Beşiktaş: 5.50
Galatasaray: 2.00
Fenerbahçe: 1.90
DİĞER