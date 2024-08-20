Haberler Süper Lig

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Son dakika spor haberi: TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 20:07 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 20:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlara da yer verildi.

İşte o pozisyonlar:

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI ICARDİ'NİN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum."

Direnç Tonusluoğlu: "Geldim ağabey."

VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI ROMULO'NUN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul."

Kadir Sağlam: "Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."

VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."

Kadir Sağlam: "Tamam göster. Tamam."

VAR: "Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur."

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI, GÜRAY VURAL'IN RAFA SİLVA'YA FAULÜ

VAR: "Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Mehmet Türkmen: "Tamam geliyorum."

VAR: "Haydi gel."

VAR: "İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana."

Mehmet Türkmen: "Temas noktası."

VAR: "Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi."

Mehmet Türkmen: "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart."

Okan Buruk konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya'da yakalandı
Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı
G.Saray'a Barış Alper müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:06
Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı 19:52
PFDK sevkleri açıklandı! Ali Koç... PFDK sevkleri açıklandı! Ali Koç... 19:34
F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! 19:27
Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması! Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması! 19:24
Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik 18:57
Daha Eski
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 18:11
G.Saray'a Barış Alper müjdesi! G.Saray'a Barış Alper müjdesi! 17:59
"Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" "Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" 17:22
G.Saray'da o isim yolcu! G.Saray'da o isim yolcu! 16:59
F.Bahçe'ye son dakika golü! F.Bahçe'ye son dakika golü! 16:58
Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! 16:40