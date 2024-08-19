Haberler Süper Lig

Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 2. hafta maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 2. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
Beşiktaş maçını değerlendirdiler
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi!
Muslera ve Torreira transfer için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 09:42
Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 09:33
Beşiktaş maçını değerlendirdiler Beşiktaş maçını değerlendirdiler 09:19
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ağustos bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ağustos bugün kimin maçı var? 07:58
Bronckhorst: Bu maça tekrardan bakacağız! Bronckhorst: Bu maça tekrardan bakacağız! 01:30
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 01:30
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:30
Maçta kırmızı kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kararı! İşte o pozisyon 01:30
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda 01:30
Beşiktaş'ın 2 golü geçersiz sayıldı! Beşiktaş'ın 2 golü geçersiz sayıldı! 01:30
Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! 01:30
İstanbul'da kazanan Başakşehir İstanbul'da kazanan Başakşehir 01:30