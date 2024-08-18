Anadolu derbisi Sivas'ın

Sivasspor, Anadolu Derbisi'nde konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi Kayseri, 14. dakikada Cardoso ile 1-0 öne geçti. Yiğidolar bu gole 3 dakika sonra Radakovic ile karşılık verince, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi. 50. dakikada Radakovic ile bir gol daha bulan Sivasspor, Uğur'un 74. dakikada ikinci sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı. 90+1'de Kayseri'nin attığı gol VAR incelemesinde ofsayt çıktı.

ALİ ÇAMLI'DAN ŞOK İSTİFA!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivas maçının ardından istifasını açıkladı. Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir. Sosyal medya kabadayıları var ya; kulübe sahip çıkacaklar. Kimsenin paralı askeri değilim" diye konuştu.

RİZESPOR DEMİR'İ ERİTTİ

Adana Demirspor, ikinci haftayı da puansız kapattı: 1-2. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından eli boş dönen Mavi Şimşekler, genç kaleci Deniz Eren'in başarılı performansına rağmen Aligulov ve Ali Sowe'un gollerine engel olamadı. Yusuf Barasi'nin 90+7'de attığı penaltı golü Adana Demirspor adına teselli oldu: 1-2. Puanını 4 yapan Rizespor, maç fazlası ve averajla lider Galatasaray'ın ardından ikinci basamağa yükseldi.

KENAN İMZALADI

Juventus, Kenan Yıldız ile yapılan görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzazan Juve, 19 yaşındaki forvetin maaşını da 1 milyon 600 bin euro'ya yükseltti.

SALAH REKORLA

Premier Lig'de sezonun ilk maçında Liverpool, deplasmanda İpswich'i 2-0 yendi. Mısırlı yıldız Salah, Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan (9 gol) oyuncusu oldu.