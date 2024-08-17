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Kayseri'de bugün Anadolu derbisi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Anadolu Derbisi'ne sahne olacak. Kayserispor, saat 19.15'te Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde ilk haftayı bay geçerken, Yiğidolar sahasında güçlü rakibi Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı. 35. randevu öncesinde Sivasspor bir maç fazlasıyla galibiyet sayısında önde. Sivasspor 12, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
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