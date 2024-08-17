İzmir'den çıkış yok

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, bugün F.Bahçe'yi konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zevkli karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Japon maestro Kuryu Matsuki forma giyemeyecekken, Fransız ekibi Bordeaux'dan yeni transfer edilen Kamerunlu stoper Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alacağı öğrenildi. İzmir ekibi, ligin ilk haftasında deplasmandaki Antalyaspor beraberliğinden sonra güçlü rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

SON MAÇ 1-1 BERABERE BİTTİ

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. Sarı ırmızılılar, güçlü rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de galip gelmeyi başardı. İzmir'in güçlü temsilcisi Göz-Göz, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İZMİR KAPALI GİŞE

İki yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe'de sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'yle oynanacak dev maça büyük bir ilgi gösterdi. İzmirli futbolseverler, satışa çıkan az sayıdaki bileti de kısa bir süre içerisinde bitirdi. Bugün oynanacak zevkli mücadele, kapalı gişe olarak oynayacak.