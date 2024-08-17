Demirspor'a gözdağı

Süper Lig'in 2. haftasında, bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Danimarkalı sol bek Casper Hojer, iddialı konuştu. Başakşehir maçında performans açısından iyi bir performans sergilediklerini belirten, bu maçta sahaya yansıttıkları performansı lige yayabilmeleri halinde çok iyi bir sezon geçirecekleri vurgulayan Hojer, "Adana Demirspor maçı zor bir maç olacak. Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek güzel bir sonuç alırız. Herkesin bireysel hedefleri de var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Bu sezon üst sıralarda kalmak istiyoruz. Avrupa yolu çok uzun. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Başkanın, şehrin, taraftarın hedefleri olması, Avrupa konusundaki hırsları çok güzel. Takımda da aynı hissiyat var" diye konuştu.

BU SEZON DAHA BÜYÜK İŞLER YAPARIZ

"Ligde geçtiğimiz sezon son 5-6 karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Maalesef iyi neticeler alamadık. Bu sezon gerek teknik ekibimiz gerekse takım arkadaşlarımız aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapacağımıza inanıyoruz."