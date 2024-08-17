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Başakşehir maçı ertelendi

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un 3. haftada sahasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması, turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda İrlanda'dan St Patricks'le oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen müsabaka 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Başakşehir maçı ertelendi
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un 3. haftada sahasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması, turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda İrlanda'dan St Patricks'le oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen müsabaka 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.
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