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Başakşehir maçı ertelendi
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un 3. haftada sahasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması, turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda İrlanda'dan St Patricks'le oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen müsabaka 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.
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