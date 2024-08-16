Haberler Süper Lig

Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta oynanacak olan maçların programını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın sonra ilan edileceği belirtildi.

Ligin 3 ve 4. hafta programı şöyle:

3. hafta:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Sonra ilan edilecek)

21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

Not: Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçecek.

4. hafta:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

1 Eylül Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (TÜPRAŞ)

Not: Gaziantep FK, ligin 4. haftasını bay geçecek.

Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
İngilizlerden Zaha kararı! 17 milyon Euro...
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan'da yılın takımına seçilmişti...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Daha Eski
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 00:07
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 00:07