Gaziantep'te kazanacağız

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında oynadıkları güzel futbolun sezonun geri kalanı için kendilerine ve camiaya umut olduğunu söyledi. Bu hafta Gaziantep'te kazanıp ilk 3 puanı almak istediklerini belirten 32 yaşındaki sağ bek, "Beşiktaş maçı, bizim adımıza umut vericiydi. İnşallah Gaziantep'te galip gelip bir an önce sezona üç puanla başlamak istiyoruz. Bizim için hep birlikte güzel bir sezon olur" diye umut dağıttı.

YİĞİDO BALDE

Trendyol Süper Lig'de sezona sahasında Trabzonspor beraberliğiyle başlayan Sivasspor, transferde de boş durmuyor. Forvet arayışındaki Yiğidolar, son olarak Rus ekibi Spartak Moskova'nın İspanya'da Espanyol'da kiralık olarak boy gösteren Senegalli sol açığı Keita Balde ile her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Senegalli hücumcuyla resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova gibi önemli takımlar bulunan tecrübeli forvet, geride kalan sezonda Spartak Moskova ve Espanyol'da 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist katkısı sağladı. Balde, sol açığın yanı sıra santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor.

FUTBOL BİR EĞLENCE SPORU

Süper Lig'deki ilk maçında Alanya'dan 1 puanla dönen Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, hakemlere iletişim tavsiyesinde bulundu. Turan, "Hakem arkadaşlarımıza naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim" diye konuştu.

KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

SÜper Lig'in ilk hafta maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Kayserispor maçının hazırlıklarına dün başladı. Yiğidolar, bugün basına ve taraftara açık yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

AKREP'İN GÖZÜ BEŞİKTAŞ'TA

Sezonun ilk maçında evinde Göztepe'yle berabere kalan Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı dev maça hazırlanıyor. Akrepler'in antrenörü Mehmet Aurelio, "Göztepe karşısında üstün taraf bizdik ama kazanamadık. Beşiktaş maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

SÜPER LİG'DEN 3 TAKIM YASAKLI

FIFA, transfer yasağı bulunan kulüpleri güncelledi. Süper Lig'den Adana Demirspor, Kayseri ve Samsunspor listede yer aldı. 1. Lig'den ise Erzurumspor ve Y.Malatya, FIFA'nın listesinde transfer yasağı bulunan kulüpler arasında gösterildi. Altay, Denizlispor, Giresun gibi takımlar da listede yer aldı.

KAYSERİSPOR HEYECANLI

Süper Lig'de sezonun ilk haftasını BAY geçen Kayserispor, ilk maçında Cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde sürdürüyor. Cumartesi oynanacak maçta sahaya çıkacak 11'i belirlemeye çalışan Burak Yılmaz, geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Nazon'dan faydalanamayacak.

RAVİL TAGİR AL-JAZİRA'DA

Başakşehir, 21 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ye transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-lacivertlilerin son iki sezonda Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Ravil Tagir, yeni kulübüyle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.